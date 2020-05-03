Advertisements

تقارير.. رئيس وزراء إيطاليا سيعلن إلغاء الكالتشيو خلال 48 ساعة

الأحد 03/مايو/2020 - 03:14 م
الدوري الايطالي
الدوري الايطالي
أفادت تقارير صحفية اليوم أن رئيس وزراء إيطاليا، جيوسيبىي كونتي، سيصدر قرارا بإلغاء الدوري الإيطالي في مؤتمر صحفي يعقده يوم الثلاثاء القادم. 

وأوردت صحيفة "La Repubblica" الإيطالية، أن كونتي، سيعلن إلغاء الدوري هذا الموسم، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وأعضاء المنظومة الرياضية.

وتأتي هذه الأنباء على الرغم من إعلان رابطة الدوري الإيطالي موافقة جميع الأندية على استكمال الموسم الحالي، وعدم إلغاء المسابقة، وحتى أن نادي ساسولو، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أكد أمس السبت، أنه سيستأنف تدريباته اعتبارا من يوم غد الاثنين، بشكل اختياري.

جدير بالذكر، أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب "الكالتشيو"، برصيد 63 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة، بعد انقضاء 26 جولة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في توقف جل الدوريات الأوروبية، كما أدى الفيروس إلى إلغاء الدوري الفرنسي، والهولندي، والبلجيكي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ ساعتين و 44 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

عاجل.. الصور الأولى للإرهابيين المقتولين في بئر العبد بسيناء (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ ساعة

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يرفض الرحيل إلى إنبي

منذ ساعة و 26 دقيقة

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يرد على أنباء التفاوض مع "لؤلؤة" تونس

منذ ساعة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرحب بخروج 4 لاعبين

منذ ساعتين

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ ساعتين

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ يوم

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:03 م

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

02:03 م

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

12:43 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

10:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة