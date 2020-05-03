تقارير.. رئيس وزراء إيطاليا سيعلن إلغاء الكالتشيو خلال 48 ساعة

أفادت تقارير صحفية اليوم أن رئيس وزراء إيطاليا، جيوسيبىي كونتي، سيصدر قرارا بإلغاء الدوري الإيطالي في مؤتمر صحفي يعقده يوم الثلاثاء القادم.





وأوردت صحيفة "La Repubblica" الإيطالية، أن كونتي، سيعلن إلغاء الدوري هذا الموسم، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وأعضاء المنظومة الرياضية.





وتأتي هذه الأنباء على الرغم من إعلان رابطة الدوري الإيطالي موافقة جميع الأندية على استكمال الموسم الحالي، وعدم إلغاء المسابقة، وحتى أن نادي ساسولو، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أكد أمس السبت، أنه سيستأنف تدريباته اعتبارا من يوم غد الاثنين، بشكل اختياري.





جدير بالذكر، أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب "الكالتشيو"، برصيد 63 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة، بعد انقضاء 26 جولة.





وتسبب تفشي فيروس كورونا في توقف جل الدوريات الأوروبية، كما أدى الفيروس إلى إلغاء الدوري الفرنسي، والهولندي، والبلجيكي.



