Advertisements

إصابة رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 03:20 م
رئيس الوزراء الروسي
رئيس الوزراء الروسي
وكالات

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين ثبت إصابته بفيروس كورونا.

 

وقال المتحدث باسم رئاسة الحكومة الروسية، بوريس بيلياكوف، في تصريحات صحفية، إن رئيس الوزراء تحت إشراف الأطباء وحالته الصحية طبيعية، ويباشر عمله.

 

وأضاف بوريس بيلياكوف: "ميخائيل فلاديميروفيتش (ميشوستين) لا يزال تحت إشراف المتخصصين​​​، ومستمر في العلاج. الشعور بشكل عام طبيعي. وهو يعمل مع الوثائق ويجري بنشاط اتصالاته مع زملائه عبر الهاتف".

 

وقد أعلن ميشوستين، يوم الخميس الماضي، أنه حد بالفعل من تواصله، ويعقد اجتماعاته عبر الإنترنت، ومع ذلك فإن كل من اتصل به شخصيا سوف يتم عزله وسيخضع لاختبار إضافي.

 

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلف النائب الأول لرئيس الوزراء، أندريه بيلووسوف، بالقيام بأعمال رئيس الحكومة مؤقتا.

 

وقال رئيس الوزراء الروسي، يوم الخميس الماضي، إنه أبلغ الرئيس بوتين، بإصابته بفيروس كورونا وضرورة خضوعه للعزل الصحي، واقترح ترشيح بيلووسوف، لشغل مهامه إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي وشفائه وعودته لمباشرة مهامه.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا رئيس الوزراء الروسي اصابات فيروس كورونا إصابة رئيس الوزراء الروسي

أخبار تهمك

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ يوم

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ يوم

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

الأهلي يرد على أنباء التفاوض مع "لؤلؤة" تونس

منذ ساعة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 3 ساعات

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ ساعتين

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يرحب بخروج 4 لاعبين

منذ ساعتين

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ ساعة

نجم الأهلي يرفض الرحيل إلى إنبي

منذ ساعة و نصف

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

روسيا تعين رئيسًا جديدًا للوزراء

أمريكا تعلق على استقالة الحكومة الروسية

ميركل تهنيء رئيس وزراء روسيا الجديد ميشوستين

روسيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 93 حالة

روسيا تسجل 35 إصابة بفيروس كورونا في موسكو

رئيس الوزراء الروسي: وضع فيروس كورونا قد يصبح "أسوأ سيناريو"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:03 م

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

02:03 م

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

12:43 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

10:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة