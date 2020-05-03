إصابة رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين ثبت إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم رئاسة الحكومة الروسية، بوريس بيلياكوف، في تصريحات صحفية، إن رئيس الوزراء تحت إشراف الأطباء وحالته الصحية طبيعية، ويباشر عمله.

وأضاف بوريس بيلياكوف: "ميخائيل فلاديميروفيتش (ميشوستين) لا يزال تحت إشراف المتخصصين​​​، ومستمر في العلاج. الشعور بشكل عام طبيعي. وهو يعمل مع الوثائق ويجري بنشاط اتصالاته مع زملائه عبر الهاتف".

وقد أعلن ميشوستين، يوم الخميس الماضي، أنه حد بالفعل من تواصله، ويعقد اجتماعاته عبر الإنترنت، ومع ذلك فإن كل من اتصل به شخصيا سوف يتم عزله وسيخضع لاختبار إضافي.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلف النائب الأول لرئيس الوزراء، أندريه بيلووسوف، بالقيام بأعمال رئيس الحكومة مؤقتا.

وقال رئيس الوزراء الروسي، يوم الخميس الماضي، إنه أبلغ الرئيس بوتين، بإصابته بفيروس كورونا وضرورة خضوعه للعزل الصحي، واقترح ترشيح بيلووسوف، لشغل مهامه إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي وشفائه وعودته لمباشرة مهامه.