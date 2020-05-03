استشاري نفسي: الإفراط في شرب الشاي والقهوة يؤثر على العقل (فيديو)

حذر الدكتور إبراهيم عبد الرشيد، استشاري التحليل النفسي وتحليل الشخصية، من خطورة الإفراط في تناول الشاي والقهوة، موضحًا أن الكافيين به بعض المواد التي تجعل الإنسان في حالة هدوء نفسي، والجسم يعتاد عليها.





وأضاف "عبد الرشيد"، خلال حواره مع برنامج "ست الستات" ببرنامج "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الإنسان لديه كيمياء في دماغه يتم ضبطها وفقًا للطبيعة التي اعتادت عليها، وإذا اعتاد الانسان على تناول فنجانين أو 3 قهوة يوميًا، وحال تم زيادتها أو نقصانها يحدث خلل في المخ.





وتابع استشاري التحليل النفسي وتحليل الشخصية، أن بعض أصحاب الأمراض العقلية عند الكشف عليهم من قبل أطباء أمراض نفسية، يتم اكتشاف انهم مصابين بهلاوس وتخاريف وأمراض عقلية، وعند البحث عن السبب لا نجد عامل الوراثة، ولا عوامل الإصابة النفسية، ويتبين في النهاية أنه يفرط في تناول الشاي والقهوة بكميات مبالغ فيها، مما يتسبب في العبث بكيمياء المخ، والوصول به لحالة مرضية عقلية.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.





تسجيل 298 إصابة بكورونا و9 حالات وفاة





وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





إجمالي المصابين بكورونا 6193 حالة و415 وفاة





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



