سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-5-2020

ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 3-5-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.14جنيه للشراء، و 17.38جنيه للبيع،وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:









سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.06 جنيه للشراء.

17.17 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.14 جنيه للشراء.

17.38 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى بنك مصر

17.14 جنيه للشراء.

17.38 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى بنك البركة

16.86 جنيه للشراء.

17.14 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.16 جنيه للشراء.

17.40 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.16 جنيه للشراء.

17.40 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.13 جنيه للشراء.

17.40 جنيه للبيع.