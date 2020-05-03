محمد رمضان يحتفل بتصدر الحلقة التاسعه من "البرنس" تريند جوجل





نشر الفنان محمد رمضان، صورة من مسلسل "البرنس"، وذلك إحتفالاً بنجاح مسلسله حتى الآن وتصدره مواقع التواصل الإجتماعي وتويتر، عبر صفحتة الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وعلق" رمضان" علي الصورة قائلاً: "البرنس ثقة في الله نجاح، وكانت الصَرة مكتوب عليها، تصدر الحلقة التاسعه من مسلسل البرنس محرك بحث جوجل تريند جوجل".





يشار أن مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان،إدوارد،بدرية طلبة،عبد العزيز مخيون،دنيا عبد العزيز،ريم سامي،أحمد داش





ويذاع مسلسل "البرنس"، على قناة dmc، عقب الإفطار فى تمام الـ 7:45 مساء على أن تكون إعادة نفس الحلقة في تمام الساعة الـ 2 بعد منتصف الليل، لمن تفوته المشاهدة الأولى.



