أهم من الأدوية.. تأثير الحالة النفسية في علاج كورونا

النفسية تساهم في رفع حالات الشفاء



الدكتورة أسماء عربي، مدير للفريق الطبي بمستشفى قها للعزل، أكدت أن الطاقم الطبي يعمل على العامل النفسي قبل الجسدي، لأن الجانب النفسي للمريض له جزء كبير لتحقيق الشفاء بشكل أسرع وآمن، وذلك لأهمية الحالة النفسية.





الحالة النفسية نصف العلاج



الحالة النفسية لمرضى كورونا هي نصف العلاج، هكذا أعلن الخبير في مجال التفكير الإبداعي، حسن المزين، مشيرا إلى أن الأمل في الحياة يساهم بشكل كبير في مواجهة الفيروس بعد دخوله جسد الإنسان على غير التشاؤم.



وأضاف أن الخوف ضروة لكن يجب أن يتحول إلى شيء إيجابي حتى لا يؤثر بالسلب على المريض، مشير إلى أن هناك أشخاص أصيبوا بأمرض أكثر فتكا من كورونا واستطاعوا التغلب عليها بالإرادة والأمل.



طرق الحفاظ على الحالة النفسية



وهناك عدة طرق يمكن من خلالها الحفاظ على الحالة النفسية حتى لا يتمكن الفيروس منك، أول تلك الطرق طرد الأفكار السلبية عبر التفريق الدائم بين ما يدور في أذهانهم وبين الواقع، كما أنك يجب ألا تتجاهل أعراض الضغط العصبي ويمكن مواجهتها من خلال الاستراحة والتقاط أنفاسك لمدة 10 ثوانِ وكرر ذلك عدة مرات.



ومن بين الطرق التي تحافظ على الحالة النفسية أيضا، ألا تعرّض نفسك للأخبار والمعلومات الواردة عن تطور الفيروس، ولا تنساق إلى العزلة التامة وحاول دائمًا إبقاء التواصل مع معارفك والمقربين منك في تلك الأوقات العصيبة عبر الاتصال الهاتفي أو مواقع التواصل، وإحصل على معلوماتك بشأن وباء كورونا من خلال المصادر الموثوق فيها فقط.



في الوقت الذي يحاول فيه العالم انتاج لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي انتشر في أغلب دول العالم وظهر بعدة محافظات مصرية نجد أن العلاج النفسي يلعب دور كبير في التعافي من هذا الوباء.يذكر أن مصر سجلت حتى مساء السبت 6193 حالة من بينهم 1970 حالة تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، من ضمنهم 1522 حالة تعافت وخرجت من مستشفيات العزل خلال الأسابيع الأخيرة، في حين بلغت حالات الوفاة 415 حالة.