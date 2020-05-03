Advertisements

وزارة الصحة السعودية تجري 12780 فحص لفيروس "كورونا"

الأحد 03/مايو/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
ارتفع اجمالي عدد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة السعودية لفيروس "كورونا" حتى الآن، مبينةً أنها أجرت 352555 فحصًا.

ووفقًا لبيان وزارة الصحة، يتضح بان الفحوصات التي اجرتها الوزارة أمس بلغ 12780 فحص.

وكانت الوزارة قد اضافت المعلومة ضمن إحصائيات الموقع المخصص لرصد وتسجيل إحصائيات ومستجدات فيروس "كورونا" في المملكة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3،029 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 900 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية كورونا جريدة الفجر الفجر اعداد المصابين

أخبار تهمك

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الصور الأولى للإرهابيين المقتولين في بئر العبد بسيناء (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يرحب بخروج 4 لاعبين

منذ ساعتين

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يرد على أنباء التفاوض مع "لؤلؤة" تونس

منذ ساعة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

نجم الأهلي يرفض الرحيل إلى إنبي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ ساعتين و 44 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ ساعة

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ ساعتين

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

الإمارات تواصل صدارتها "عالميًا" في إجراء فحوص فيروس كورونا

نيوريوك تسجل 422 حالة وفاة جديدة بفيروس الكورونا

الجزائر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

الدفاع الروسية تعلن إصابة 874 عسكريا بفيروس كورونا

المغرب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4321

الأردن يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لسائقين على الحدود

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:03 م

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

02:03 م

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

12:43 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

10:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة