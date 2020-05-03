رمضان عبد المعز: من حفظ القرآن الكريم قويت حجته (فيديو)

قال الداعية الشيخ رمضان عبدالمعز، أحد علماء الأزهر وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك أمورًا إذا تعلمها المرء فاز بخير كثير، لافتًا إلى أن أولها من حفظ القرآن الكريم قويت حجته.





وتابع عبد المعز من خلال مشاركته بحلقة اليوم السبت من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية قائلًا: "أهل الحديث هم أصحاب النبي محمد - صلى الله عليه وسلم ومن تعلم اللغة العربية فقد رق طبعه، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا".



