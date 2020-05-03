لو معاشك أقل من 2000 جنيه.. تعرف على موعد ومكان صرفه

بدأت الهيئة القومية للبريد في صرف معاشات شهر أبريل لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل في أيام 2-3 مايو، كما تبدأيومى 4و 5 في صرف معاشات الأقل من 2000 جنيه ، فيما يكون يومى 6 و7 مايو لصرف المعاشات الأقل من 3000 جنيه.









وتتابع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انتظام سير العمل لصرف معاشات شهر أبريل من خلال مكاتب البريد في ظل تلك الظروف الاستثنائية التى تحتاج الكثير من الإجراءات الوقائية والاحترازية لتحجيم انتشار فيروس كورونا، يأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

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