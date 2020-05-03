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لبنان يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 03:46 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في لبنان، اليوم الأحد، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، سجلت الصحة اللبنانية، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، 2 منها من المقيمين، و2 وافدين من قطر، ما يرفع عدد المصابين الإجمالي في لبنان إلى 733.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي جراء الفيروس إلى 25، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 197.

 

 وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت أنه "ضمن خطة الوزارة إجراء مسح ميداني في مختلف المناطق اللبنانية لتحديد الواقع الوبائي لجائحة COVID-19، وأن تتابع فرقها إجراء فحوصات PCR لعينات من المواطنين الذين خالطوا حالات مصابة أو ممن يعانون من عوارض تنفسية وجيوب أنفية وأمراض تحسسية صدرية أو ممن كانوا في ميدان عملهم على تماس دائم مع المواطنين".

 

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