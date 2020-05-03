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ملوك الشمس.. معرض آثار مصرية بالتشيك يونيو المقبل

الأحد 03/مايو/2020 - 03:34 م
اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
التقى الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الأحد، بسفير دولة التشكيك بالقاهرة "يان فوليك" لمناقشة إقامة معرضًا للآثار المصرية بالمتحف القومي في مدينة براغ، بجمهورية التشيك لمدة ٤ أشهر في الفترة من يونيو ٢٠٢٠ إلى أكتوبر ٢٠٢٠. 

وشهد اللقاء الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاح، والذي أوضح أن المعرض سيحمل اسم "ملوك الشمس" وسيعرض ٩٠ قطعة أثرية من مكتشفات البعثة الأثرية التشيكية العاملة بجبانة أبو صير الأثرية.

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وكشفت بعثة جامعة توبنجن الألمانية برئاسة الدكتور رمضان بدري حسين أثناء استئناف أعمال الحفائر الخاصة بها بورشة التحنيط والآبار الملحقة بها من الأسرة السادسة والعشرين(664- 525 ق.م)، بمنطقة آثار سقارة، عن حجرة دفن جديدة كما استطاعت كشف النقاب عن النتائج الأولية للدراسات والتحاليل الكيميائية لزيوت ومواد التحنيط المكتشفة بالورشة.

صرح بذلك الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار موضحا أن حجرة الدفن المكتشفة حديثا وجدت بأحد هذه الآبار الذي يقع على عمق 30م وكانت مجاورة لخمس حجرات دفن أخرى تم الكشف عنهم في عام 2018.

وأشار الدكتور رمضان بدري حسين، إلي انه أثناء أعمال تنظيف وتسجيل الحجرات الخمس عثرت البعثة على جدار حجري أخفى خلفه حجرة دفن سادسة عُثر بها على أربعة توابيت خشبية في حالة سيئة من الحفظ، أهمهم تابوت لإمرأة تُدعى "ديدي باستت"، دُفنت و معها ستة أواني كانوبية من الألبستر، علي عكس عادة المصريين القدماء الذي كانوا يقومون بتحنيط الرئتين والمعدة (أو الطحال) والأمعاء والكبد و يحفظونها في أربعة اواني كانوبية يحميها أربعة آلهة يعرفون بأسم أبناء حورس الأربعة. 

وأكد البدري أن الأواني الكانوبية الست الخاصة بايدي باستت تعد كشفاً فريداً من نوعه. كما اشارت القراءات الأولية لصور الأشعة المقطعية (CT Scan) التي اجرتها البعثة علي للإناءين الإضافيين، الي أنهما يحتويان على أنسجة بشرية، و التي توضح انه من المرجح أن يكون جثمان ديدي باستت أُجريت له عملية تحنيط خاصة تم خلالها الاحتفاظ بأحشائها في ست أواني على غير عادة المصريين القدماء.

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ملوك الشمس معرض حجرة دفن بوابة الفجر بعثة جامعة توبنجن التشيك

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