مستقبل وطن يوزع كراتين غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا من أهالي كفرالشيخ (صور)

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قام حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، بتوزيع عدد كبير من كراتين المواد الغذائية ببندر كف الشيخ، على الأسر الأكثر احتياجًا، والفئات المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ضمن مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم".



جاء ذلك تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة.



وقال المحاسب أحمد جعفر، إنه في إطار مبادرة حياة كريمة تم توزيع 100 طن بطاطس بمراكز ومدن المحافظة للأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة شهر رمضان المبارك بواقع 10 أطنان لكل مركز ومدينة.



وأشار جعفر إلى أنه تم ايضا توزيع كميات كبيرة من كراتين المواد الغذائية بجميع قرى ومدن المحافظة منذ بداية الشهر الكريم تحت إشراف أمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية.



يأتي هذا فى إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية من خلال اطلاق العديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب فى جميع المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وفي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب.



وسجلت مصر قفزة جديدة في تعداد إصابات كورونا منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، لتتجاوز الـ 6 آلاف حالة، بعد تسجيل 298 حالة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة في بيانها أمس السبت، والذي أعلنت فيه أيضًا عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة.