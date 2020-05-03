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رئيس الوزراء يهنئ الشعب والبرلمان بذكرى العاشر من رمضان

الأحد 03/مايو/2020 - 03:40 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
عبداللطيف هيبة
قدم المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لأعضاء مجلس النواب، والشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان وذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقال مدبولى خلال إلقائه بيان الحكومة بشأن فرض حالة الطوارئ في البلاد بالجلسة العامة لمجلس النواب: "لا يفوتنى أن أهنئكم بذكرى نصر العاشر من رمضان وأعياد تحرير سيناء، التى تأتى تتويجا للنصر الذى حققته قواتنا المسلحة، واستعادة أرض سيناء الغالية، أرض الأنبياء والأبطال التى لن تتمكن قوى الشر والظلام من زعزعة الاستقرار فيها".

وأحال الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، البيان الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء حول الأسباب والظروف التى أدت الى اعلان حالة الطوارىء فى البلاد لمدة ثلاثة اشهر، إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة.

• الإرهاب وكورونا أسباب إعلان حالة الطوارىء

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال استعراضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، إن أسباب قرار إعلان حالة الطوارىء فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم الثلاثاء 28 إبريل 2020، هو مواجهة ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى ظروف مواجهة الدولة لوباء فيروس كورونا المستجد الذى يعانى منه العالم كله.

وأضاف رئيس الوزراء، في كلمته أمام البرلمان: أن القوات المسلحة تواجه جماعات إرهابية تساندها قوى خارجية تستهدف النيل من مصر، وسيخيبب الله أملهم، قائلا: "نثق ثقة كبيرة فى مساندة الشعب المصر لجيشه وشرطته فى مواجهة الإرهاب، ولتمكين الدولة من تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر".

وتابع: "تدركون حجم التحديات التى خلفها الوباء  الذى يجتاح العالم الآن وهو فيروس كورنا المستجد، ندعو الله أن يسلم شعوب العالم منه فى أقرب وقت"، مضيفًا: "تأثرنا بتداعيات هذا الوباء ووضعنا خططنا الاحترازية سابقين دول العالم، ليحفظ الله مصر من الأرقام الكبيرة فى الإصابات والوفيات التى وصلت إليها بعض الدول، فهناك أنشطة تأثرت بهذه التداعيات، وهناك من توقف إنتاجه من المصانع تأثرا بالتداعيات، والحكومة وضعت سيناريوهات لتجاوز الأزمة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية،وأن يلتزم الجميع بالإجراءات التى حددتها الحكومة ووزارة الصحة حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم وسلامة ذويهم وحماية الوطن".

واستطرد مدبولى: فى ضوء كل ما تقدم قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارىء لمدة ثلاثةأاشهر اعتبارا من  الثلاثاء 28 إبريل 2020، وتجدد الحكومة التزامها بالا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن فى حماية الحريات العامة وحماية الوطن، وإعمالا بالمادة 144 من الدستور نرجو التفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارىء، ليسهل استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والتمكين من استمرار عملية التنمية فى جميع ربوع مصر".

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رئيس الوزراء ذكرى انتصار العاشر من رمضان بوابة الفجر العاشر من رمضان الشعب البرلمان

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