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بداية من الغد.. المحاكم تستأنف العمل على 3 مراحل

الأحد 03/مايو/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أصدرت وزارة العدل اليوم الأحد 03 ماي 2020، بيانا ضبطت من خلاله مراحل وشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم، بداية من يوم غد الاثنين 04 ماي، مشيرة إلى أن استئناف العمل سيكون وفق ثلاث مراحل وحسب تدابر وقائيو معينة.

كما أكدت الوزارة في بيانها أن المحامين ومساعدي القضاء، يستأنفون نشاطهم بداية من 04 ماي 2020، مع الإلتزام بالقواعد العامة للوقاية والسلامة المنصوص عليها بالاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه المؤرخة في 29 أفريل 2020.

وبحسب البلاغ الذي نشرته وزارة العدل، فإن استئناف العمل بالمحاكم سيكون على 3 مراحل، حيث ستكون المرحلة الأولى من 04 ماي2020 إلى 24 ماي 2020 (50 % من الأعوان)، أما المرحلة الثانية فستبدأ من 25 ماي 2020 إلى 04 جوان 2020 ( 75 % من الأعوان)، في حين تنطلق المرحلة الثالثة من 05 جوان 2020 إلى 14 جوان 2020 (100% من الأعوان).

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