بداية من الغد.. المحاكم تستأنف العمل على 3 مراحل

أصدرت وزارة العدل اليوم الأحد 03 ماي 2020، بيانا ضبطت من خلاله مراحل وشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم، بداية من يوم غد الاثنين 04 ماي، مشيرة إلى أن استئناف العمل سيكون وفق ثلاث مراحل وحسب تدابر وقائيو معينة.





كما أكدت الوزارة في بيانها أن المحامين ومساعدي القضاء، يستأنفون نشاطهم بداية من 04 ماي 2020، مع الإلتزام بالقواعد العامة للوقاية والسلامة المنصوص عليها بالاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه المؤرخة في 29 أفريل 2020.



