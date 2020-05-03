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طائرة تابعة للخطوط التونسية تغادر الصين بعد شحن معدات طبية

الأحد 03/مايو/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أعلنت الخطوط الجوية التونسية، أن طائراتها المخصصة لنقل مواد طبية من الصين، غادرت اليوم الأحد 03 ماي 2020، مدينة تشنغدو (جنوب غرب الصين)، محمّلة بالمعدات في اتجاه تونس لتخوض غمار سفرة تمتد على 23 ساعة.

وأضافت الشركة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أنّ هذه الرحلة تعدّ الرابعة التي تربط تونس بالصين في إطار عمليات شحن معدات طبية تحتاجها البلاد في مجهوداتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وعملت الناقلة الوطنية الجوية (الخطوط التونسية)، منذ تفشي كوفيد-19 وإغلاق المجال الجوي في تونس، على إجلاء العالقين التونسيين خارج البلاد وكذلك على توفير خدمة شحن المعدات الطبية.

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