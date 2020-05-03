Advertisements

انخفاض مؤشر أسعار العقارات في قطر 12.8%

الأحد 03/مايو/2020 - 03:46 م
بوابة الفجر


تراجع مؤشر أسعار العقارات في قطر بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12.8 % على أساس سنوي ، ليصل إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات وفق بيانات مصرف قطر المركزي.

ويمر القطاع العقاري في قطر منذ نحو ثلاثة أعوام بموجة سعرية هابطة نتيجة انخفاض الطلب و زيادة المعروض السكني و التجاري.


وبلغ اجمالي القروض والتسهيلات البنكية الموجهة للقطاع العقاري في قطر بنهاية مارس الماضي نحو 148.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 4.7% مقارنة بالشهر المناظر من العام الفائت

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مؤشر اسعار العقارات اليوم قطر الاقتصاد العالمي اسعار العقارات اخبار الاقتصاد العالمي

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ ساعة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 12 ساعة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

الأهلي يرد على أنباء التفاوض مع "لؤلؤة" تونس

منذ ساعة

الأهلي يرحب بخروج 4 لاعبين

منذ ساعتين

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ ساعتين و 44 دقيقة

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ ساعتين

عاجل.. الصور الأولى للإرهابيين المقتولين في بئر العبد بسيناء (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يرفض الرحيل إلى إنبي

منذ ساعة و 26 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ يوم

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

تراجع معظم البورصات الخليجية ودبى تسجل أدني مستوى في ثلاث سنوات

ارتفاع المخصصات التراكمية للمصارف السعودية إلى 43.364 مليار ريال

أصول البنوك القطرية تهبط مجددا 3% بسبب أزمة السيولة

السوق العقارية السعودية تنهى تعاملات مايو على انخفاض بنسبة 14.1%

الأرقام تؤكد فشل قطر في تجاوز التداعيات الاقتصادية

"تميم يهدر مال قطر العام".. الدوحة تفقد المليارات بسبب سياسات الأمير المراهق

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:03 م

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

02:03 م

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

12:43 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

10:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة