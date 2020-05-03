انخفاض مؤشر أسعار العقارات في قطر 12.8%









تراجع مؤشر أسعار العقارات في قطر بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12.8 % على أساس سنوي ، ليصل إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات وفق بيانات مصرف قطر المركزي.





ويمر القطاع العقاري في قطر منذ نحو ثلاثة أعوام بموجة سعرية هابطة نتيجة انخفاض الطلب و زيادة المعروض السكني و التجاري.







