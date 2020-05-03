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انخفاض مؤشر أسعار العقارات في قطر 12.8%
الأحد 03/مايو/2020 - 03:46 م
تراجع مؤشر أسعار العقارات في قطر بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12.8 % على أساس سنوي ، ليصل إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
ويمر القطاع العقاري في قطر منذ نحو ثلاثة أعوام بموجة سعرية هابطة نتيجة انخفاض الطلب و زيادة المعروض السكني و التجاري.
وبلغ اجمالي القروض والتسهيلات البنكية الموجهة للقطاع العقاري في قطر بنهاية مارس الماضي نحو 148.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 4.7% مقارنة بالشهر المناظر من العام الفائت
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