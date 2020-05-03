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شباب الصحفيين لـ منى سيف: الشعب المصري كشف ألاعيبك.. وإيه أخبار فلوس الإخوان

الأحد 03/مايو/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
أكدت جبهة شباب الصحفيين، أن الناشطة الوهمية منى سيف، ابنة العائلة المشبوهة، تسير على خطى جماعة الإخوان الإرهابية وأكبر دليل على أنها تنفذ أجندة كارهة لتقدم مصر ونهضتها ما تكتبه على السوشيال ميديا من حقد وكراهية كبيرة للدولة المصرية وطبعا فلوس الإخوان مسيطرة على عقلك.

وأكدت الجبهة أن مثل هذه الأشكال الضالة يجب محاكمتها حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، إن السؤال الذي يفرض نفسه الأن في الشارع لماذا لا نجد مني سيف ولو مرة واحدة في حياتها البائسة أن تترحم على شهداء الوطن الأبطال الحقيقيين الذين يقدمون حياتهم فداء للوطن والمواطن في أرض الفيروز "سيناء" ويحاربون الإرهاب الأسود ضد العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد ولكن لم نجدك يا منى إلا في خانة المدافعين عن أعداء الوطن.

وأضاف طوالة: ألا ترى يا منى ان أحلام اليقظة التي تسيطر على عقلك لن تتحقق إلا على جثث الشرفاء الذين ضحوا ومازالوا يضحون لحمايتنا من الإرهابيين، وأنتي ومن على شاكلتك أوراق محروقة كشفها الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر حيث أصبحت ألاعيبكم مفضوحة للجميع.

وأوضح رئيس الجبهة، أن مني سيف تتعاطف مع العملاء المحكوم عليهم بأحكام قضائية لثبوت قيامهم بتهديد أمن واستقرار الوطن في توقيت لا يجوز فية أن نحيد عن الطريق الصحيح وهو الاصطفاف لمواجهة مساعي الحاقدين لإشاعة الفوضى بالبلاد، مشيرًا إلى أنة في النهاية أقول لكي أيها الحقودة افيقي لن تتمكني انتي وامثالك من التأثير على المواطنين الشرفاء المهمومين بقضايا الوطن والمواطن والذين كشفوا مخططاتك الخسيسة للاضرار بالبلاد

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