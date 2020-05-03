محافظ أسيوط يشدد على تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على الإنتهاء من تنفيذ مراحل الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2019-2020، بكافة مراكز وقرى المحافظة طبقًا للخطة الزمنية المحددة مسبقًا والالتزام بخطة التنمية بالمحافظة دون تقصير أو تخاذل في أي قطاع من القطاعات الموجودة بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأكد أنه لن يسمح بضياع أي تمويل للمحافظة يخدم المشروعات ويوفر الخدمات للمواطنين لافتاً إلى ضرورة سد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجا بالمراكز وتوفير الخدمات للمواطنين بالقطاعات المختلفة.





جاء ذلك خلال لقاءه مع حسن محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والموازنة بالمحافظة، ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تزامنا مع قرب الربع الأخير للعام المالي والإجراءات اللازمة التي تم اتخاذها.





ووجه المحافظ بإعداد وتجهيز الخطة الاستثمارية الجديدة 2020-2021 على أن يتم وضع أولويات للمشروعات الخدمية الهامة التي تمس المواطن مباشرة وإزالة أهم المشكلات والعقبات التي قد تواجهه لتحسين الخدمة المقدمة بمختلف القطاعات كـ"الرصف، الطرق، الكباري، الكهرباء وغيرها"، من القطاعات الهامة بالمحافظة وفقًا للاحتياجات الفعلية والأولويات فضلاً عن المشروعات التي لم يتم استكمالها مشددا على تدارك الأخطاء التي وقعت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مراحل الخطة الاستثمارية الأربعة.





كما كلف مسؤول الخطة والموازنة بالمحافظة برفع تقرير مفصل بمعدلات الأداء والمعدات التي تم شرائها فضلاً عن تقرير بكافة الطرق والشوارع التي تم رصفها بالمراكز والقرى التابعة للمحافظة خلال نفس الفترة وتقرير عن نسبة تنفيذ تلك المشروعات.



