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العراق: ائتلافا المالكي علاوي يرفض التصويت على حكومة الكاظمي

الأحد 03/مايو/2020 - 03:55 م
المالكي
المالكي
وكالات

رفض ائتلاف "الوطنية" بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، منح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، لعدم تضمين برنامجها مطالب المتظاهرين السلميين.

 

وأصدر الائتلاف، اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا قال فيه: "لطالما أكدنا على ضرورة مراعاة المطالب الوطنية التي خرجت بها ساحات التظاهر، وأن يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية".

 

وقال الائتلاف: "لقد عملنا طيلة الفترة الماضية على تحقيق ذلك، سواء من خلال حواراتنا مع الأخ المكلف أو مع القوى السياسية المختلفة، إلا أننا مع الأسف لم نلمس أية بوادر إيجابية لذلك، بالإضافة إلى أن الية اختيار الوزراء كانت مبهمة وغير معلومة، فضلا عن تجاوز المطالب الشعبية في إحالة قتلة العراقيين وحماتهم إلى محاكم علنية خاصة".

 

وتابع ائتلاف "الوطنية": "من هذا المنطلق، نعلن أننا لن نمنح الثقة لهذه الحكومة، بل وسنقاطع الجلسة النيابية المقررة وسنكون معارضين سلميين مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها".

 

وفي وقت سابق، أعلن إئتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي عدم مشاركته في تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي فضلا عن عدم تصويته لصالحها.

 

وقال في بيان، "يؤكد إئتلاف دولة القانون انه بذل جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ، من اجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والامنية والصحية" .

 

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