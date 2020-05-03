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برايتون يرفض اقتراح اللعب على ملاعب محايدة

الأحد 03/مايو/2020 - 03:54 م
بول باربر
بول باربر
رفض الرئيس التنفيذي لبرايتون أند هوف ألبيون، بول باربر خوض بقية مباريات موسم الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في ملاعب محايدة.

وتوقفت مباريات الدوري الإنجليزي في منتصف مارس الماضي في ظل تفشي فيروس كورونا سريع العدوى.

وبينما تستمر المناقشات المتعلقة بإمكانية استئناف مباريات البطولة واكمال الموسم فإن القائمين على شؤون اللعبة في البلاد أبلغوا الأندية بأن المباريات ستقام فقط في ملاعب محايدة محددة تتوفر فيها شروط السلامة والصحة.

ويحتل برايتون المركز 15 بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز العشرين ولديه خمس مباريات على أرضه، وهي تتضمن مواجهات مع مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال.

وقال باربر "في هذه المرحلة الحرجة من الموسم فإن خوض مباريات في ملاعب محايدة من وجهة نظرنا من الممكن أن يكون له تأثير مادي على نزاهة المسابقة".

وأضاف باربر "خمس من أخر تسع مباريات متبقية لنا من المقرر إقامتها في (ملعبنا) أميكس وجميع هذه المباريات الخمس هي مباريات صعبة للغاية كما أن أربع منها ستكون في مواجهة بعض أكبر الفرق على المستوى الأوروبي".

وأشار باربر إلى أن ناديه مستعد لبعض التنازلات ومنها اللعب بدون جمهور من أجل اكمال الموسم لكنه غير مستعد للتخلي عن مزية اللعب على أرضه.

وقال باربر عن ذلك "بالتأكيد يتعين علينا الاعتراف بوجود فوائد نتيجة خوض مبارياتنا الأربع المتبقية خارج أرضنا في ملاعب محايدة لكن ببساطة جدول المباريات غير متوازن خلال هذه المرحلة من الموسم".

وأردف "لم نلعب أول 29 مباراة لنا في الموسم بهذه الطريقة. ولذا فإنه من وجهة نظرنا وجود أمر ما لا يلغي وجود الأمر الآخر."

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