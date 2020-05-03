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تفاصيل صرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1441 بالمملكة العربية السعودية | اعرف الآن شروط صرف المساعدة (وزارة الموارد البشرية)

الأحد 03/مايو/2020 - 03:57 م
المساعدة المقطوعة
المساعدة المقطوعة

تفاصيل صرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1441 بالمملكة العربية السعودية | اعرف الآن شروط صرف المساعدة (وزارة الموارد البشرية)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد طول انتظار من المواطنين المستفيدين في المملكة العربية السعودية، عن إيداع المساعدة المقطوعة في الحسابات البنكية، وبعد انطلاق شهر رمضان المبارك 2020 بعدة أيام تم إيداع المساعدة المقطوعة لمساعدة المواطنين الأقل دخلاً من الأسر المنتجة والفئات المتوسطة ومحدودي الدخل، وذلك سعيًا منا لمساعدتهم على تخطي الأزمات الحالية في ظل حظر التجوال بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقررت الوزارة بشكل رسمي عدم إسقاط أي من مستفيدي المساعدات خلال الشهرين القادمين.

تفاصيل المساعدة المقطوعة لدفعات شهر رمضان 1441
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن إيداع الدعم المادي أو المساعدة المقطوعة للدفعة الخاصة بشهر رمضان المبارك 1441، وتعد المساعدة المقطوعة هي مساعدات مادية تساعد المواطنين على توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء وتوزيعها على المواطنين بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر مثل تقسيم المساعدات على صيغة معاشات ضمنية ومساعدات نقدية من أجل توفير الاحتياجات الغذائية وسداد جزء من فواتير الكهرباء وبدالات لغلاء المعيشة.

شروط صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين من دفعة رمضان 1441
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عدة شروط ومعايير يجب انطباق المتقدمين لها حيث كان من أهم تلك الشروط الموضوعة أن يكون المتقدم لا يقل عمره عن 35 عامًا، وأن يكون مر عامًا على آخر مساعدة مقطوعة صرفت عليه وألا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية أخرى، ومن المؤكد من ضمن شروط المساعدة المقطوعة أن تكون أولوية صرف المساعدة المقطوعة لكل من يستحق من الأسر المنتجة والفئات المتوسطة ومحدودي الدخل.

تفاصيل صرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1441 بالمملكة العربية السعودية | اعرف الآن شروط صرف المساعدة (وزارة الموارد البشرية)

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