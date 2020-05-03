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خالد الجندي: الصلاة خلف الراديو والتفاز يتنافى مع القرآن (فيديو)

الأحد 03/مايو/2020 - 04:44 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن شيخ الأزهر الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، قرر إذاعة صلاة التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بث مباشر عبر إذاعة القرآن الكريم خلال العشر الأواخر من رمضان، معقبًا: "شيخ الأزهر ووزير الأوقاف عملوا اللي عليهم".

وأكد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الصلاة خلف المذياع والتلفاز يتنافي مع نص القرآن الكريم: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ"، أي الانتقال من نقطة لأخر.

وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أنه لا يجوز الصلاة خلف المذياع، منوهًا بأن من يقول بالصلاة خلف المذياع يأذن بخراب المساجد، مشيرًا إلى قول الله سبحانه وتعالى: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ"، معقبًا:" بعد انتهاء كورونا هنقنع الناس ازاي تصلي في المساجد مرة أخرى بعد الحديث عن جواز الصلاة خلف المذياع"، مضيفًا ساخرًا: "ممكن نعمل عمرة ونطوف ونسعى خلف التلفاز، وماذا لو قطع الإرسال فجأة أثناء الصلاة"، موضحًا أن هناك دولة من الدول أذن بها المغرب قبل وقته بـ 10 دقائق وأفطر الصائمون عليه.

وأعلنت إدارة الجامع الأزهر، اليوم الأحد، عن إقامة صلاتي التراويح والتهجد بدءًا من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالجامع الأزهر بأئمة الجامع وعمَّاله فقط وبدون جمهور.

كما أعلنت إدارة الجامع الأزهر أن صلاتي التراويح والتهجد سيتم بثهما عبر الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على "فيسبوك" وقناة الجامع الأزهر على "يوتيوب".

وطالبت إدارة الجامع الأزهر جموع المسلمين بالالتزام بأداء سنة التراويح والتهجد في منازلهم، والابتعاد عن التجمعات والتزاحم، مع ضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت بث صلاة العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص يوميًا عن طريق الإذاعة المصرية اعتبارًا من اليوم الأحد، بدون جمهور أو سماعات خارجية، وأن تقتصر الصلاة على الإمام وثلاث مصلين خلفه فقط.

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