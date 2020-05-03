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ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إنجلترا إلى 21،180

الأحد 03/مايو/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
توفي ما مجموعه 21،180 شخصًا في المستشفى في إنجلترا بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع 327 في غضون 24 ساعة، حسبما قالت خدمة الصحة الوطنية لإنجلترا يوم الأحد.

كان عمر 327 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 46 و 101 عامًا، 17 منهم - تتراوح أعمارهم بين 47 و 97 عامًا - لم يكن لديهم أي حالة صحية أساسية معروفة، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وقد ارتفع عدد الوفيات في بريطانيا بفيروس كورونا المستجد COVID-19 إلى 621 ليصل إلى 28,131 اعتبارًا من 1 مايو، أي أقل بقليل من إيطاليا التي شهدت حتى الآن ثاني أكثر البلدان فتكًا بالمرض في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقدم وزير الإسكان البريطاني، روبرت جينريك، أحدث الأرقام البريطانية في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت يوم السبت.

وبحسب "رويترز"، سجلت الولايات المتحدة 64740 حالة وفاة، تلتها إيطاليا بـ 28.710 والمملكة المتحدة بـ 28131، ثم إسبانيا بـ 25.100.

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