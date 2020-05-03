طارق حامد "الفتوة" وأحمد فتحي "خان العهد" وشيكابالا دخل "لعبة النسيان".. 8 مسلسلات رمضانية تصف أحوال الكرة المصرية (تقرير)

اعتاد الجمهور المصري مع حلول شهر رمضان المبارك على متابعة المسلسلات والأعمال الدرامية المميزة ومشاهدتها بشكل منتظم، ويحظي شهر الصيام هذا العام بعرض العديد من المسلسلات المختلفة الكوميدية والأكشن والدراما الاجتماعية، عبر الفضائيات المصرية والعربية، والتي تتنافس لكسب ثقة واعجاب المشاهدين وجذبهم إليها طوال الشهر.





وترتفع نسبة مشاهدة المصريين لمسلسلات رمضان هذا العام، بعدما أصبحت هي وسيلة الترفيه والتسلية الوحيدة المتاحة أمامهم بسبب حالة الحجر المنزلي التي يخضع لها جميع المواطنين حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.





ويحاول "الفجر الرياضي" في التقرير التخيلي التالي، الربط بين مسلسلات رمضان ونجوم الكرة المصرية، نظرًا لما وجدناه في هذه المسلسلات من وصف دقيق لشخصيات وأحوال نجوم الساحرة المستديرة في مصر خلال الفترة الحالية:-





- طارق حامد "الفتوة":





اعتاد طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر الاعتماد على الأسلوب العنيف في اللعب، والخشونة الزائدة، والحماس المفرط، وكثرة التدخلات والإلتحامات القوية مع لاعبي المنافسين، مما يعرضه كثيرًا للحصول على الإنذارات والطرد واحتساب الأخطاء المؤثرة ضد فريقه، لذا نجد أن مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال هو الأنسب لوصف أسلوبه في اللعب.





- محمد صلاح "البرنس":





يُعد محمد صلاح نجم منتخب مصر واحد من أفضل المحترفين المصريين والعرب في التاريخ، وما حققه من نجاحات وإنجازات وبطولات وأرقام قياسية خلال رحلته الاحترافية في أوروبا مع أندية بازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما وليفربول، جعلته يستحق عن جدارة لقب "برنس" الكرة المصرية، وهو نفس الاسم الذي يحمله مسلسل الفنان محمد رمضان في السباق الدرامي هذا العام.





- صالح جمعة "فلانتينو":





تُطارد صالح جمعة نجم الأهلي دائما اتهامات بالسهر والظهور مع الفتيات في الملاهي الليلية والكافيهات وافتعال الأزمات داخل القلعة الحمراء، وانتشرت له في الفترة الماضية عدة صور مع فتيات في أوضاع لا تليق بلاعب كرة قدم، ولا يتراجع أبدًا عن تصرفاته رغم التحذيرات الكثيرة التي يتلقاها من إدارة النادي أو المقربين منه، لذا نجد أن مسلسل "فلانتينو" الذي يقدمه الفنان عادل إمام هو الأنسب لوصف حالة نجم الأحمر.





- أحمد فتحي "خيانة عهد":





رفض أحمد فتحي نجم منتخب مصر تجديد تعاقده مع الأهلي ورحيله عن الفريق نهاية الموسم الحالي، جاء بمثابة صدمة قوية للجماهير الحمراء التي كانت تعتبره أحد أبناء النادي بفضل ما حققه من بطولات وإنجازات مع الفريق، وكانت تعتقد أنه سوف يختتم مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء، ولكن بعد إعلان رحيله عن صفوف الفريق والانتقال لنادي بيراميدز رأت الجماهير أن هذا التصرف بمثابة "خيانة عهد" من الجوكر.





- شيكابالا "لعبة النسيان":





لا يختلف اثنان على موهبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، وأنه واحد من أفضل المواهب في الكرة المصرية، لكن الموهبة وحدها لا تكفي دائمًا، تحتاج أحيانا للعقل والتركيز والاحترافية داخل الملعب، واعتاد "شيكا" على إثارة الأزمات والمشاكل داخل القلعة البيضاء بالإضافة لهروبه سابقًا لباوك اليوناني، مما ساهم في إعاقته عن التألق وأثر سلبيًا على مسيرته مع الزمالك ومنتخب مصر وتسبب في عدم تحقيقه إنجازات توازي قدراته وإمكانياته الهائلة، مما جعله يدخل "لعبة النسيان" بعدما بات قريبًا من اعتزال كرة القدم.





- حسام عاشور "الاختيار":





مسلسل "الاختيار" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في سباق رمضان هذا العام، هو الأنسب لوصف حالة حسام عاشور نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والذي يواجه ظروفًا صعبة خلال الفترة الحالية، بعدما رفضت إدارة القلعة الحمراء تجديد تعاقده الذي ينتهي نهاية الموسم الحالي، ووضعته أمام خيارين كلاهما صعب الأول اعتزال كرة القدم وإنهاء مسيرته داخل الأهلي لاسيما وأنه أحد أبناء النادي وحقق معه العديد من البطولات والنجاحات على مدار سنوات طويلة، والثاني الرحيل لخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.





- محمود كهربا "فرصة ثانية":





قبل توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب فيروس كورونا، لم ينجح محمود كهربا في كسب ثقة الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر، ولم يبد المدرب السويسري قناعة تامة بمستوى اللاعب سواء في التدريبات أو المباريات وعدم التزامه بالتعليمات، وكان ينوي منحه فرصة أخيرة قبل استبعاده من حساباته ولكن الفيروس المستجد جاء وتسبب في تجميد النشاط بشكل كامل، وسيكون "كهربا" في حاجة للحصول على "فرصة ثانية" بعد عودة النشاط لإثبات لمدربه أحقيته بالتواجد داخل جدران القلعة الحمراء.





- مرتضي منصور بـ"100 وش":





اعتاد مرتضي منصور رئيس الزمالك تقمص الكثير من الأدوار والشخصيات المختلفة، فبجانب عمله الأساسي كمحامي ورجل قانون، تجده ايضًا سياسي مُحنك، وعضو بمجلس النواب المصري، ومرشح سابق لرئاسة الجمهورية، بالإضافة لكونه واحد من أبرز الشخصيات الرياضية بمصر، كما أنه إداري ناجح بعد الانجازات التي حققها مع الزمالك خلال فترة رئاسته، وضيف دائم على المنابر الإعلامية، كما تجده أحيانا هادئ يتحدث بالعقل والحكمة، وأحيان أخري ثائر يتلفظ بالشتائم والألفاظ البذيئة، أي أنه باختصار بـ"100 وش".



