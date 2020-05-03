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"الكمامة إجباري".. وحدات المرور تبدأ استقبال راغبي تجديد رخص تسيير المركبات

الأحد 03/مايو/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
بدأت وحدات المرور على مستوى الجمهورية اليوم الأحد، في استقبال المواطنين الراغبين في تجديد رخص تسيير مركباتهم، وقد شهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بإرتداء "الكمامات" والإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

وتم توفير البوابات الخاصة بالتعقيم بعدد من وحدات المرور، وتشهد الوحدات القيام بأعمال التطهير والتعقيم بصورة منتظمة قبل البدء في استقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب انتهاء اليوم يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل، بالإضافة إلى توفير المطهرات والكمامات للمواطنين أثناء ترددهم على الوحدات.

وجاء ذلك في ضوء ما تقرر بدء العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 3 مايو حتى يوم الخميس الموافق 7 مايو من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تضمن سلامة المواطنين.

مستجدات أزمة كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.
"الكمامة إجباري".. وحدات المرور تبدأ استقبال راغبي تجديد رخص تسيير المركبات
"الكمامة إجباري".. وحدات المرور تبدأ استقبال راغبي تجديد رخص تسيير المركبات
"الكمامة إجباري".. وحدات المرور تبدأ استقبال راغبي تجديد رخص تسيير المركبات
"الكمامة إجباري".. وحدات المرور تبدأ استقبال راغبي تجديد رخص تسيير المركبات
"الكمامة إجباري".. وحدات المرور تبدأ استقبال راغبي تجديد رخص تسيير المركبات
"الكمامة إجباري".. وحدات المرور تبدأ استقبال راغبي تجديد رخص تسيير المركبات
"الكمامة إجباري".. وحدات المرور تبدأ استقبال راغبي تجديد رخص تسيير المركبات
"الكمامة إجباري".. وحدات المرور تبدأ استقبال راغبي تجديد رخص تسيير المركبات

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