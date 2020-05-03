"الري": نتابع موقف البحيرات الاستوائية أولًا بأول

أكدت وزارة الري، حرصها على متابعة الموقف أولًا بأول في هضبة البحيرات الاستوائية، وذلك في إطار المعلومات المتوفرة من خلال الأرصاد والقياسات الخاصة بالمحطات المختلفة.





ونوهت بمتابعتها لأ وغندا باعتبارها واحدة من أهم دول هضبة البحيرات الاستوائية التي يقع بها جزء كبير من بحيرة فيكتوريا وكذلك بحيرة كيوجا، بالإضافة إلى نحو نصف بحيرة ألبرت، والعديد من الأنهار والروافد المغذية لحوض نهر النيل.





وأوضحت وزارة في بيانها اليوم الأحد، أن بحيرة فيكتوريا تعد ثاني أكبر البحيرات العذبة في العالم حيث تبلغ مساحتها نحو 69000 كم2، ويبلغ متوسط عمقها نحو 40 مترا وأقصى عمق لها نحو 80 مترا، وتتقاسمها من الناحية السياسية كل من أوغندا بنسبة 42٪ وتنـزانيا بنسبة 52٪ وكينيا بنسبة 6٪ من مساحة البحيرة، وللبحيرة مخرجا وحيدا بأوغندا عند خزان أوين بجنجا ومنه تنطلق المياه من البحيرة إلى نهر النيل.





يذكر أن سد أوين (نالوبالي) يقع على مخرج بحيرة فيكتوريا عند جنجا، وقد بدأ بناء السد في عام 1950 وجرى الانتهاء منه في 1954، وتبلغ قدرة محطة توليد الكهرباء 180 ميجاوات.





كما يقع سد كييرا على بعد حوالى 1 كم من سد نالوبالي، حيث جرى شق قناة من بحيرة فيكتوريا إلى موقع السد، وقد بدأ بناء السد في عام 1993 وجرى الانتهاء منه في 2003.





وتبلغ قدرة محطة توليد الكهرباء به نحو 200 ميجاوات، وتنطلق المياه من خزان أوين لتمر بسد بوجاجالى على نيل فيكتوريا على بعد نحو 9.7 كيلو متر شمال غرب جنجا.





وتم بناء السد في عام 2007 وجرى الانتهاء منه في عام 2012، وتبلغ قدرة محطة توليد الكهرباء به حوالى 250 ميجاوات، وتنطلق مياه بحيرة فيكتوريا من خزان أوين بحيث تكون التصرفات الفعلية وفقًا للمنحنى المتفق عليه، والذي يمثل العلاقة بين منسوب جنجا والتصرف الطبيعي للبحيرة عند شلالات ريبون قبل إنشاء سد أوين.



