خالد الجندي يكشف طريقة لاحتساب الزكاة تضيع على الفقراء حقوقهم (فيديو)

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من أن هناك طريقة لاحتساب الزكاة تضيع على الفقراء حقوقهم.





وأكد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن البعض يفتي بإخراج 10% من فائدة الوديعة بدلًا من إخراج 2.5% من أصل الوديعة، معقبًا: "بكدة يتاكل على الفقير ثلثين حقهم في الزكاة، فلو كان شخص يملك مليون جنيه وديعة في بنك، زكاتهم 25 ألف جنيه بنسبة 2.5%، بينما لو دفع 10% من الفائدة يعني 10 آلاف جنيه، أي أننا اكلنا على الفقير 15 ألف جنيه".





وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال تصريحات سابقة، كيف أصبحت زكاة شهادات الاستثمار تخرج من عائدها لا على أصل المبلغ، فتخرج 10% من عائد الشهادة لا 2.5% من أصل المبلغ كما يقول البعض.





وقال "جمعة"، إن الودائع البنكية صورة حديثة للاستثمار، والصورة القديمة للتجارة كانت من يكون معه مال يتاجر به وكان على التجارة 2.5% والمال أيضًا كان 2.5% لكن ما يحدث في العائد واخراج 10 % منه، فالبنك لم يكن موجودًا في تاريخ المسلمين، لذا، يقول جمعة إن التعامل مع شهاداته الاستثمارية مختلف، فالبنك يأخذ المال من المستثمر ويضعها في أربع مجالات تجاري او خدمي او صناعي او زراعي، فهو يستثمرها بطريقة معينة، وكل الأموال توضع في بوتقة واحدة فلا يعرف كل مستثمر اين وضعت أمواله، وهنا تحولت أمواله من مفهوم النقود إلى مفهوم الأصل المستثمر، يقول جمعة إن من يقول إنها 2.5% هم مصرون على أن المليون الذي يضعه المستثمر في البنك هو نفس المليون ولا يتصورون تحول كنه هذا المليون إلى الأصل المستثمر. ويعلل جمعة فهمهم الخاطئ له بأن البنك ليس أصله عربيا ولا إسلاميا ولكنه وارد من الخارج فلا نفهمه فهمًا عميقًا، لكن يفهمه المتخصصون في البنوك.



