تنزانيا.. الرئيس يستجوب مجموعات اختبار فيروس كورونا بعد نتيجة لماعز

رفض رئيس تنزانيا جون بومبيه ماجوفولي مجموعات أدوات اختبار فيروس كورونا المستخدمة في البلاد باعتبارها معيبة، اليوم الأحد، لأنه قال، إنهم أعادوا نتائج إيجابية على عينات مأخوذة من ماعز وباباو.





"ماجوفولي"، الذي وجهت حكومته بالفعل انتقادات لكونها سرية بشأن تفشي الفيروس وطلبت من التنزانيين في السابق الصلاة لإبعاد الفيروس، قال، إن المجموعات بها "أخطاء فنية"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف "ماجوفولي"، خلال حدث في شاتو في شمال غرب تنزانيا، أنه تم استيراد أطقم اختبار فيروس كورونا المستجد COVID-19 من الخارج، على الرغم من أنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.





وقال الرئيس، إنه أصدر تعليمات لقوات الأمن التنزانية بالتحقق من جودة المعدات. وقد حصلوا بشكل عشوائي على عدة عينات غير بشرية، بما في ذلك الباباو، والماعز والأغنام، ولكن تم تعيين أسماء وأعمار بشرية لهم.





ثم تم إرسال هذه العينات إلى مختبر تنزانيا لفحص فيروس كورونا، مع ترك فنيي المختبر غير مدركين لأصولهم عمدًا.





وقال الرئيس، إن عينات من الباباو والماعز كانت إيجابية بالنسبة لفيروس كورونا COVID-19، مضيفًا، أن هذا يعني أنه من المحتمل أن يكون بعض الأشخاص قد تم اختبارهم بشكل إيجابي في حين أنهم لم يصابوا بالفيروس.



