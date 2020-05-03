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استلام 30 حاوية نظافة وتركيب كابلات أرضية في الأقصر

الأحد 03/مايو/2020 - 04:58 م
سليمان
سليمان
هاجر بركات
أعلن المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، استلام الأجهزة التنفيذية بقرية توماس وعافية، عدد 30 حاوية نظافة من أصل 50، وذلك استعدادًا لتوزيعهم بشوارع القرية الوسطى ضمن مبادر "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام قبل الماضي، التي تهتم بتطوير القرى والنجوع فى كافة أنحاء الجمهورية.

وفي إطار تعليمات المستشارمصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، بضرورة المتابعة الدورية المستمرة لكافة الخدمات في المحافظة، أكد "سليمان"، في بيان اليوم، استمرار حفر وتركيب كابلات كهرباء أرضية لربط القرية وتعزيز قدرة الكهرباء بالقرية.

وفي السياق ذاته قامت الأجهزة التنفيذية بقرية الدير، شرقي المدينة، بحملة لرفع الأتربة والمخلفات الصلبة بشوارع القرية والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق، وذلك من خلال العمل في الفترة المسائية والصباحية.

وأسفرت تلك الحملة عن رفع الأتربة والمخلفات بالطريق العام، تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق، والتي أدت لرفع 10 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق الرئيسي بمدخل قرية طفنيس والطومية، إلى جانب تفريغ الحاويات وتسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق إلى جانب تفريغ الحاويات.

خروج 62 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

تسجيل 298 إصابة بكورونا و9 حالات وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 6193 حالة و415 وفاة 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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منظمة الصحة العالمية متعافين كابلات حاويات نظاقة

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