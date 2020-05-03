استلام 30 حاوية نظافة وتركيب كابلات أرضية في الأقصر

أعلن المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، استلام الأجهزة التنفيذية بقرية توماس وعافية، عدد 30 حاوية نظافة من أصل 50، وذلك استعدادًا لتوزيعهم بشوارع القرية الوسطى ضمن مبادر "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام قبل الماضي، التي تهتم بتطوير القرى والنجوع فى كافة أنحاء الجمهورية.





وفي إطار تعليمات المستشارمصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، بضرورة المتابعة الدورية المستمرة لكافة الخدمات في المحافظة، أكد "سليمان"، في بيان اليوم، استمرار حفر وتركيب كابلات كهرباء أرضية لربط القرية وتعزيز قدرة الكهرباء بالقرية.





وفي السياق ذاته قامت الأجهزة التنفيذية بقرية الدير، شرقي المدينة، بحملة لرفع الأتربة والمخلفات الصلبة بشوارع القرية والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق، وذلك من خلال العمل في الفترة المسائية والصباحية.





وأسفرت تلك الحملة عن رفع الأتربة والمخلفات بالطريق العام، تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق، والتي أدت لرفع 10 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق الرئيسي بمدخل قرية طفنيس والطومية، إلى جانب تفريغ الحاويات وتسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق إلى جانب تفريغ الحاويات.



