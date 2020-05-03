دعاء العاشر من رمضان 2020.. ادعية يوم 10 رمضان المبارك 2020

دعاء العاشر من رمضان 2020 مع بداية اليوم العاشر، نتمنى من الله العلي العظيم أن يتقبل منا عبادتنا خلال الأيام الماضية من شهر رمضان، ونرجو أن يتقبل منا المزيد من الأعمال الصالحة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، هذا وننوه بأنه يجب على كل مسلم اغتنام الأيام المتبقية من الشهر حتى لا يصيبه الندم عند عدم فعل ذلك فيما بعد.









دعاء العاشر من رمضان 2020





مع الساعات الأولى من اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك يتزايد البحث عن الأدعية التي يمكن قولها خلال هذا اليوم، هذا وننصحك بمشاركة الدعاء مع الأهل والأصدقاء لمشاركة الأجر والثواب معهم.





وحتى نشجع بعضنا البعض على بذل المزيد من الجهد من أجل التوبة والعودة إلى الله عز وجل حتى يتقبل منا صالح الأعمال خلال الأيام الباقية من هذا الشهر، وعلى أي حال فمشاركة الخير والدعاء بين بعضنا البعض هو أمر عظيم يثاب فاعله عند الله عز وجل، وإليكم نص الدعاء فيما يلي.





اَللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مِنَ المُتَوَكِلينَ عَلَيْكَ ، وَ اجْعَلني فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ ، وَ اجعَلني فيه مِنَ المُقَرَّبينَ اِليكَ بِاِحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالبينَ.









الأوقات التي يستحب الدعاء فيها





يتساءل الكثير عن الوقت الذي يستحب الدعاء فيه خلال شهر رمضان المبارك، هنا نقدمها لكم حتى تدعوا الله فيها، وإليكم الآتي :





ثلث الليل الأخير من الأيام التي يستحب فيها الدعاء وذكر الله عز وجل.





بعد ما ينادي المؤذن للصلاة المفروضة، فما بين الآذان والإقامة يكون الدعاء فيها مستحباً.





عند نزول الغيث من السماء وعند السجود في الصلاة حينها يستحب الدعاء بكثرة لأنها أوقات مباركة.



