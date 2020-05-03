مفاجأة.. ميسي يقرر مغادرة برشلونة

يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة لتوجيه ضربة قوية إلى ناديه خلال الفترة القادمة.





وكشفت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن ميسي يفكر في الرحيل عن صفوف برشلونة في نهاية الموسم الجاري.





وأكدت الصحيفة أن ميسي لا يعشر بالراحة في برشلونة حاليا بسبب كثرة الأزمات داخل إدارة النادي وعدم تنفيذ مطالبه.





وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة تمكن نادي برشلونة من التعاقد مع كل من لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان ونيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان من الممكن أن يبقى ميسي مع الفريق.





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع ليونيل ميسي في نهاية الموسم الجاري في حالة رحيله عن برشلونة أبرزها باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وإنتر ميلان.