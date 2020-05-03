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رئيس جامعة دمنهور: إضافة مواد الولاء والانتماء والمواطنة كمقررات دراسية

الأحد 03/مايو/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أنه تم تحديد مواد دراسية، كالانتماء والولاء والمواطنة ليتم تدريسها للطلاب على أيدى نخبة من الضباط بأكاديمية ناصر العسكرية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الرموز الوطنية المضيئة والتعريف بأهم الموروثات والقيم وعدم السماح للتيارات المدمرة العبث بعقول شبابنا.

وأكد رئيس جامعة دمنهور، علي ضرورة الحفاظ على الترابط المجتمعي بين صفوف الشباب بما يتفق بالدور التنويري والتوعوي للجامعة لإيجاد جيل قادر على بناء الوطن قابل للتحديات، وكذا تفعيل دور كل فئة فى الجامعة من عضو هيئة تدريس وموظف وطالب بالجامعة من خلال تحفيزه للمشاركة فى مسابقة أفضل كلية وموظف وعامل وطالب يقدم حلول أو يساهم فى مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة الممتد اليوم الأحد، لمناقشة خطة العمل التى وضعتها الجامعة فى رسم إتجاهات لزيادة وعى الطلاب عن مفاهيم الإنتماء والولاء والمواطنة بالتعاون مع نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وجميع طوائف المجتمع.

كان الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور قرر إطلاق اسم الشهيد مجند محمد عبد العزيز الجوهرى، ابن قرية منشأ راضى بكوم حمادة والشهيد مجند أحمد حامد عبد النبى ابن قرية أبيس بكفر الدوار على مدرجين للتدريس بكلية التربية بالجامعة واللذان استشهدا إثر انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد بسيناء، تخليدا لذكراهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة الممتد اليوم الأحد والذي بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء البواسل الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن، أكد "صالح" أن مثل هذا الإجراء عرفانا لما قدموه من تضحية فى سبيل الوطن ولكى يكون دائما محفورا فى ذاكرة التاريخ كمثال للتضحية والوفاء تقتدى به الأجيال الحالية والقادمة.

وأوضح رئيس جامعة دمنهور أن سبب اختيار كلية التربية لاطلاق اسم الشهداء على مدرجاتها حيث أنها تخرج المعلم ومربي الأجيال وقد سبق وأطلقت الجامعة من قبل إسم الشهيد رامى حسانين على أكبر مدرج بكلية التربية والذى إستشهد أثناء تأديته واجبه بسيناء أثناء مداهمته لأحد البؤر الإرهابية، كما أطلقت اسم الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفى ابن مدينة دمنهور والذى استشهد في أحداث الأميرية بالقاهرة، على أحد مدرجات كلية التربية بالمجمع النظرى للكليات.

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