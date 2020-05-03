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مطار فيينا يعتزم تقديم اختبارات فيروس كورونا لتجنب الحجر الصحي

الأحد 03/مايو/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
سيقدم مطار فيينا اختبارًا لفيروس كورونا في الموقع اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين لتمكين الركاب الذين يدخلون النمسا من تجنب الحاجة إلى الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وقال المطار، إنه ابتداء من يوم الاثنين، يمكن للمسافرين إجراء اختبار فيروس كورونا COVID-19 البيولوجي الجزيئي (تفاعل البلمرة المتسلسل أو PCR) في المطار، والحصول على النتيجة في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، اليوم الاحد: "السفر الجوي سواء كانت رحلات عمل او رحلات عاجلة ... سيصبح اكثر امنا واسهل."

وأكد مطار فيينا، أن الحجر الصحي النمساوي الذي بدأ بالفعل يمكن إنهائه إذا تم العثور على الشخص خاليًا من فيروس كورونا COVID-19.

يُطلب من الركاب الذين يصلون إلى المطار تقديم شهادة صحية تظهر نتيجة COVID-19 السلبية التي لا يزيد عمرها عن أربعة أيام ، أو الدخول في الحجر الصحي.

وقالت طيران الإمارات الشهر الماضي، بالتنسيق مع هيئة الصحة بدبي، إنها كانت أول شركة طيران تجري اختبارات فيروس كورونا COVID-19 السريعة للمسافرين في الموقع.

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