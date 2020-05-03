أحمد رفعت يقترب من الانضمام لـ بيراميدز

تمكن مسؤلو نادي بيراميدز، من التواصل مع أحمد رفعت لاعب فريق نادي الزمالك، حيث تواصل جهاز الكرة مع اللاعب، لبحث إمكانية الحصول على خدماته الفنية في الموسم المقبل.

وكشفت مصادر عن موافقة أن اللاعب المعار لصفوف الاتحاد السكندري، الانتقال لـ بيراميدز في الموسم الجديد.

وطلب احمد رفعت من إدارة الزمالك حسم موقفه سواء بالرحيل على سبيل الإعارة، أو البيع النهائي.

وأضافت أن رفعت يرغب فى التواجد بصفوف بيراميدز الموسم المقبل، بعد حصوله على وعد بالمشاركة.

يذكر أن أحمد رفعت لاعب خط الوسط انضم للزمالك في 2016 قادمًا من إنبي، ويلعب حاليا في صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.