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وزير المالية: خسائر الهيئات الاقتصادية أقل من العام السابق بـ2،8 مليار جنيه

الأحد 03/مايو/2020 - 05:09 م
وزير المالية
وزير المالية
عبداللطيف هيبة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن خسائر الهيئات الاقتصادية في العام الحالي أقل من السابق بـ2،8 مليار جنيه، والخسائر محصورة في الهيئة القومية سكة حديد مصر والهيئة الوطنية للإعلام، وتبلغ جملة الخسائر العام الحالي 19،4 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الدولة تعمل حاليا على تطوير هيئة السكة الحديد وضخ استثمارات ضخمة فيها لتستطيع التغلب على الخسائر.

وأضاف "معيط" أن الحكومة ستدرس كل التوصيات والملاحظات البرلمانية بشأن الحساب الختامي للموازنة، قائلا: "كل التوصيات والملاحظات التي أبداها النواب ندرسها، ونتعامل بما فيه صالح الوطن، فالحكومة تستجيب، وهي والبرلمان هدفهما في النهاية صالح الوطن، ورفع الكفاءة".

وأشار إلى أن الأجور في موازنة العام الحالي 301 مليار جنيه، وفي الموازنة الجديدة 2020-2021، تبلغ الأجور 335 مليار، والحكومة تحاول تحسين منظومة الأجور بشكل مستمر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على وضع حل جذري لتقنين أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة الحالية.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، في أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018-2019.

خروج 62 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

تسجيل 298 إصابة بكورونا و9 حالات وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 6193 حالة و415 وفاة 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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