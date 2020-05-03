وزير المالية: خسائر الهيئات الاقتصادية أقل من العام السابق بـ2،8 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن خسائر الهيئات الاقتصادية في العام الحالي أقل من السابق بـ2،8 مليار جنيه، والخسائر محصورة في الهيئة القومية سكة حديد مصر والهيئة الوطنية للإعلام، وتبلغ جملة الخسائر العام الحالي 19،4 مليار جنيه.





ولفت إلى أن الدولة تعمل حاليا على تطوير هيئة السكة الحديد وضخ استثمارات ضخمة فيها لتستطيع التغلب على الخسائر.





وأضاف "معيط" أن الحكومة ستدرس كل التوصيات والملاحظات البرلمانية بشأن الحساب الختامي للموازنة، قائلا: "كل التوصيات والملاحظات التي أبداها النواب ندرسها، ونتعامل بما فيه صالح الوطن، فالحكومة تستجيب، وهي والبرلمان هدفهما في النهاية صالح الوطن، ورفع الكفاءة".





وأشار إلى أن الأجور في موازنة العام الحالي 301 مليار جنيه، وفي الموازنة الجديدة 2020-2021، تبلغ الأجور 335 مليار، والحكومة تحاول تحسين منظومة الأجور بشكل مستمر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على وضع حل جذري لتقنين أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة الحالية.





وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، في أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018-2019.



