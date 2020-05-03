Advertisements

نوال الزغبي تروج لتتر مسلسل "سلطانة المعز" على "إنستجرام"

الأحد 03/مايو/2020 - 05:16 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
سيدة صادق
نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة لها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلقت "نوال" علي الصورة قائلة :"هتجمعنا الساعات يا حبيبي خلاص هترتاح الآهات يا حبيبي معاك لقيت عمري اللي فات يا حبيبي"تجمعنا_الساعات، اتحاربت، نوال_الزغبي، رمضان".

يذكر أن "اتحاربت" غناء نوال الزغبي، وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى اصلان، ورتم جيتار شريف فهمي واصلان.

ووتريات وصولوهات احمد ابراهيم، تنفيذ وتريات اشرف سيد رجب، تسجيل وتريات م. محمد فتحي - مصر، تسجيل صوت م. ايلي بربر - لبنان.

"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وإنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

أخبار تهمك

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ يومين

عاجل.. الصور الأولى للإرهابيين المقتولين في بئر العبد بسيناء (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. ميسي يقرر مغادرة برشلونة

منذ 40 دقيقة

عرض مغري من الدوري التركي لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

03:03 م

مفاجأة.. ميسي يقرر مغادرة برشلونة

05:00 م

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

02:03 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

10:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة