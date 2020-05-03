نوال الزغبي تروج لتتر مسلسل "سلطانة المعز" على "إنستجرام"

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نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة لها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلقت "نوال" علي الصورة قائلة :"هتجمعنا الساعات يا حبيبي خلاص هترتاح الآهات يا حبيبي معاك لقيت عمري اللي فات يا حبيبي"تجمعنا_الساعات، اتحاربت، نوال_الزغبي، رمضان".



يذكر أن "اتحاربت" غناء نوال الزغبي، وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى اصلان، ورتم جيتار شريف فهمي واصلان.



ووتريات وصولوهات احمد ابراهيم، تنفيذ وتريات اشرف سيد رجب، تسجيل وتريات م. محمد فتحي - مصر، تسجيل صوت م. ايلي بربر - لبنان.



"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وإنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.