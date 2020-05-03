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صحيفة: الإمارات دولة تراعي كرامة الإنسان وتعلي من شأنه

الأحد 03/مايو/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت صحيفة "الوطن" الإماراتية، الصادرة اليوم الأحد، إن "المجتمع الإماراتي الوطني يتميز بأصالته ونبل خصاله، وتعلي الدولة القانون فوق كل اعتبار آخر، وكل حق مدعوم بنصوص وتشريعات تجعل منه غير قابل للمساس".

وأضافت الصحيفة الإماراتية: أن الدولة أكدت على الحرص التام حول تهيئة كل مقومات الحياة الهانئة للجميع، وضمان توافر أرقى المعايير في تنظيم العلاقة التعاقدية بما يكفل حقوق جميع الأطراف ومنع وجود أي "غبن".

وتابعت: ولاشك أن ما قامت به الدولة خلال الفترة الحالية، التي يواجه فيها العالم تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" من تأمين سلامة كافة العاملين على أراضيها سواء الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية منها أو من حيث ضمان حقوقهم بقوة القانون أو من ناحية تأمين كافة المستلزمات، سواء أكان خيارهم البقاء أو العودة لأوطانهم سالمين، بيّن الريادة التي تنتهجها دول الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة، وكيف أنها تعامل الجميع على أرضها كأبناء.

وأردفت: وخير دليل على ذلك تأكيد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أنه لا فرق ولا تمييز في حب الإمارات، وهي كلمات قائد يرسخها وتعكس جانباً من مسيرة وطن حافلة بالإنجازات في المحافل الإنسانية.

وختمت افتتاحيتها قائلة: إن التعبير عن كل نبل وأصالة نلمسه في الوطن بالأفعال والقرارات والتشريعات، ولم تكن يوماً مجرد عناوين أو شعارات أو دعوات مجردة، بل وقائع تتم ترجمة أجمل معانيها في كافة مفاصل الحياة، فـ"دار زايد" لا غريب فيها ولا يشعر أحد فيها إلا وأنه ضمن عائلة كبرى توليه جل الرعاية والاهتمام، لأنها وطن يراعي كرامة الإنسان ويعلي شأنه ويجعل سعادته وراحته دائماً في صدارة الأولويات والاستراتيجيات الكبرى.

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