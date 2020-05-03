لنقلهم مصابي كورونا.. محافظ قنا يكرم عددا من العاملين بهيئة الإسعاف

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عددا من العاملين من هيئة الإسعاف المصرية بقنا لجهودهم في نقل المرضى المصابين بفيروس كورونا إلى أماكن تلقى العلاج المخصصة لهم وذلك في إطار أداء رسالتهم الطبية السامية كخط دفاع أول ضد فيروس كورونا المستجد.





ووجه الداودي، تحية إعزاز وتقدير لمجهوداتهم المبذولة وتفانيهم في أداء واجبهم في نقل من تظهر عليه اعراض فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أن العاملين بقطاع الصحة هم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون منا كل التقدير والاحترام.





وأكد محافظ قنا، على دعم المحافظة وحرصها على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لكافة احتياجات الأطقم الطبية، مؤكدا أن كلمات الشكر والتقدير لا توفيهم حقوقهم فالجميع يقف خلفهم ويقدم لهم كامل الدعم كجزء من رد الجميل لما يقومون به خلال هذه المرحلة.





وفي سياق آخر قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم وصول شاحنات صندوق تحيا مصر المُحملة بكراتين المواد الغذائية ضمن مبادرة " نتشارك هنعدي الأزمة " التي أطلقها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من منظمات المجتمع المدني لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة لتخفيف الأعباء المعيشية في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح الداودي أن الشاحنات محملة بعدد ٦ آلاف كرتونة مواد غذائية، و٥ آلاف كيلو لحم ستتولى توزيعهم مؤسسة مصر الخير بقنا تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي وذلك وفقا لضوابط محددة لضمان وصولها إلى مستحقيها مثمنًا جهود صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني في توفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة خلال هذه الأزمة الطارئة.



