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صحيفة: الإمارات تميزت في إجراءاتها للحد من تفشي كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، الصادرة اليوم الأحد، إن المنشآت والمرافق الصحية ومراكز الأبحاث في الدولة، وتطوير الكوادر الوطنية في القطاع الصحي عبر مؤسسات أكاديمية وطنية، وتوفير التقنيات والأجهزة الحديثة، وتعزيز خبرات الأطباء والعاملين في القطاع، عوامل ساهمت في تميّز دولة الإمارات العربية المتحدة في إجراءاتها للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأضافت الصحيفة الإماراتية: أن هذا التميز في القطاع الصحي والبحثي، الذي أثمر عن ارتفاع حالات شفاء المصابين بالفيروس، وإعلان مركز أبوظبي للخلايا الجذعية عن تطوير علاج بالخلايا الجذعية لكورونا، يأتي ذلك استجابة لجهود القيادة الرشيدة التي وجهت جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها العلمية إلى مشاركة العالم في مسيرة بحثه عن علاج أو لقاح، وذلك أن الفيروس هو أزمة إنسانية تجتمع فيها الجهود الخيرة، ويلتقي فيها الجميع على هدف واحد يتمثل بإنهاء معاناة البشرية من هذا الوباء.

وذكرت أنه منذ عقود ارتكزت سياسة الإمارات إلى استشراف المستقبل، والإعداد الجيد لمواجهة أي تحدي أو طارئ، وما يحدث حالياً من تميز في إدارة الأزمة، ما هو إلا نتيجة لهذه السياسات الاستشرافية التي شملت جميع القطاعات وليس القطاع الصحي فقط، وأهمها توظيف الذكاء الاصطناعي وتشجيع الابتكار والريادة، وتأسيس حاضنة لشركات الحلول التكنولوجية، والارتقاء بمؤسسات الدولة إلى أهم التصنيفات العالمية.

وأكدت على أن الإمارات تثبت كل يوم عمق رؤيتها، فالاستدامة عنوان رفعة الدولة لمسيرتها التنموية، وعملت على تحقيقه في جميع قطاعاتها سواء في الاقتصاد أو الصحة أو التعليم أو البنية التحتية والكثير غيرها، إنطلاقاً من إيمانها بأهمية تحسين نوعية الحياة للأجيال المقبلة وتحصينهم في وجه أي تحدٍّ مستقبلي، ليستمروا في رحلة البناء والإنجاز.

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