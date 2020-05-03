إعلامي ومخرج وممثل.. ما لا تعرفه عن ضحية اليوم في برنامج "رامز مجنون رسمي"

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يحل الفنان باسم ياخور ضيف الحلقة العاشرة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.



وتخرج الفنان السوري باسم ياخور من المعهد العالي للفنون المسرحية،وكان معه أصدقائه مهند قطيش،فرح بسيسو،شكران مرتجى،ثم انضمو إلى نقابة الفنانين السوريين.



بدأ "ياخور" مسيرته في الإخراج من خلال مسرحية "الرجل المتفجر" عام 2000،وأخرج مسلسل "هومي هون"و كان ضيف شرف في عدد من حلقاته.





لم يكتفي "ياخور" بالإخراج بل قام بتجربة التقديم التليفزيوني من خلال برنامج"أمير الشعراء" عبر محطة "أبو ظبي الفضائية"،وشجعه النقاد على استكمال مسيرته في التقديم التليفزيوني فقدم برنامج "مساكم باسم" عبر التليفزيون السوري ولاقى أيضا نجاحا كبيرا.



وشارك النجم باسم ياخور في أول فيلم سينمائي مصري وهو فيلم "خلييج نعمة" وهو من تأليف أحمد البيه وإخراج مجدي الهواري، وتوالت أعماله الفنية الدرامية والسينمائية وابرز تلك الأعمال "زهرة وأزواجها الخمسة" مع الفنانة غادة عادل، و"أزهار الشتاء"،"أيام الدراسة"،"سايكو"،فيلم "بعد منتصف الليل".