ميناء دمياط يصدر 2650 طن من ملح الصوديوم

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادرته 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، ليصل بذلك إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 17 سفينة.





وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء في بيان اليوم الأحد أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3000 طن مولاس و3000 طن يوريا و7985 طن فوسفات و2650 طن ملح صوديوم، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5457 طن حديد و5400 طن خردة و2000 طن ذرة و9391 طن قمح و6011 طن أبلكاش و1500 طن أرز و750 طن عدس و700 طن فول.





وأشار البيان إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 303 حاويات مكافئة تشمل فواكه (برتقال وفراولة ويوسفي وخوخ) وخضروات (بسلة وبطاطس وفاصوليا وباذنجان وخضار مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وثوم) يتم تصديرها إلى كل من السعودية وسلوفينيا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا ومالطا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 271 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1569 حاوية مكافئة.





وأوضح البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء وصل إلى 176914 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 77785 طنا، وغادر قطار بحمولة إجمالية 1319 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا، كما غادرت 1085 شاحنة منها 278 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 15967 طنا من البضائع العامة.