Advertisements

ميناء دمياط يصدر 2650 طن من ملح الصوديوم

الأحد 03/مايو/2020 - 05:25 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادرته 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، ليصل بذلك إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 17 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء في بيان اليوم الأحد أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3000 طن مولاس و3000 طن يوريا و7985 طن فوسفات و2650 طن ملح صوديوم، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5457 طن حديد و5400 طن خردة و2000 طن ذرة و9391 طن قمح و6011 طن أبلكاش و1500 طن أرز و750 طن عدس و700 طن فول.

وأشار البيان إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 303 حاويات مكافئة تشمل فواكه (برتقال وفراولة ويوسفي وخوخ) وخضروات (بسلة وبطاطس وفاصوليا وباذنجان وخضار مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وثوم) يتم تصديرها إلى كل من السعودية وسلوفينيا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا ومالطا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 271 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1569 حاوية مكافئة.

وأوضح البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء وصل إلى 176914 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 77785 طنا، وغادر قطار بحمولة إجمالية 1319 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا، كما غادرت 1085 شاحنة منها 278 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 15967 طنا من البضائع العامة.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ يوم

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ يومين

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. ميسي يقرر مغادرة برشلونة

منذ 37 دقيقة

عرض مغري من الدوري التركي لضم نجم الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الصور الأولى للإرهابيين المقتولين في بئر العبد بسيناء (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 14 ساعة

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

03:03 م

مفاجأة.. ميسي يقرر مغادرة برشلونة

05:00 م

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

02:03 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

10:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة