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مفاجأة.. أحمد عيد عبد الملك يعترف بموافقته علي الانتقال للأهلي

الأحد 03/مايو/2020 - 05:25 م
أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك
الفجر الرياضي

كشف أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك وحرس الحدود والمنتخب المصري السابق، عن تلقيه لعرض الانتقال للأهلي قبل عودته للزمالك في 2013.

 

وعن موقفه من الانتقال للأحمر قال عيد في تصريحات لبرنامج "النجوم ورمضان": "مكنش عندي مشكلة ألعب في الأهلي بعيداً عن الانتماءات، ولكن عرض الزمالك كان في نفس التوقيت ورغبتي حسمت الأمر".

 

وتابع "طبيعي أن يكون لاعب عنده انتماء ولكن إحترافيًا لم يؤثر عليه في أي نادٍ يلعب بقميصه".

 

ونوه أحمد عيد إلى الآثار السلبية للسوشيال ميديا في الوقت الحالي ودورها في إثارة التعصب والبعد عن الأهداف الحقيقية لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

 

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