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تعرف على سبب تصدر أحمد العوضي تريند "تويتر"

الأحد 03/مايو/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تصدر الفنان أحمد العوضي تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذالك بسب غضب الجمهور من ثبات ريأكشنه طوال أحداث المسلسل.

وجائت أبرز التغريدات من قبل النشطاء، حيث قالت:" أحمد العوضي اللي قايم بدور عشماوي في الاختيار ثابت على ريأكشن واحد من أول المسلسل، حد يفهمه ازاي يمثل يا جماعة بلاش شغل ياسمين صبري دا".

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث» بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابى.

كما يذكر أن "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.

ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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