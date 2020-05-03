موعد عرض مسلسل النهايه الحلقة 10 والقنوات الناقلة

مسلسل النهاية الحلقة 10.. يواصل النجم الكبير يوسف الشريف تالقه اكبير في العمل الدرامي الذي يشارك به في رمضان 2020 حيث نال إعجاب الكثيرين ليزداد البحث عن موعد عرض وتفاصيل مسلسل النهايه الحلقه 10 والمفترض عرضها اليوم.





مشاهدة مسلسل النهاية الحلقة 10





وتطورت تفاصيل العرض، والعمل الدرامي "المختلف" الذي يقدمه النجم يوسف الشريف، في الحلقات السابقة وقبل مسلسل النهاية الحلقة 10 بعد اشتعال الصراع وخروجه ومحاولة البحث عنه.





أحداث مسلسل النهاية الحلقة 10





وشهدت الحلقة السابقة لعرض اليوم من مسلسل النهاية الحلقة 10 تسارعًا كبيرًا، وسرعة في الأحداث، ومشاهد مترابطة تكشف عن العديد من الحقائق والمعلومات لتحتل مكانة كبيرة لدى الجمهور الذي يبحث عن الحلقة القادمة لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور.





تفاصيل ما قبل مسلسل النهايه الحلقه 10





ومن المتوقع أن يكشف مسلسل النهاية الحلقة 10 عما وصلت إليه الأمور بعدما اشتكت في الحلقة السابقة المهندسة رضوى "ناهد السباعي" لزميلها في العمل من نظرات الناس لها ووضعها أمامهم ولكن يكشف لها زميلها أنه تمت سرقة وعي المهندس "زين".





أحداث مسلسل النهايه الحلقه 10 والتفاصيل





وقال صديق المهندسة في العمل إن جميع تصرفات "زين" لا تحسب عليه، ويجب عدم التركيز في تصرفاته، لتؤكد السباعي أنها لن تضحي من أجله، وهو ما سيكشفه مسلسل النهاية الحلقة 10 المنتظر اليوم.





مسلسل النهايه الحلقه 10 وصورة قديمة





وتوقفت الأحدث السابقة لعرض اليوم من مسلسل النهاية الحلقة 10 عند سؤال مؤنس والذي يجسد شخصيته النجم "أحمد وفيق" عن بيانات من يعيشون منذ 50 سنة وذلك بعدما وجد صورة قديمة في دكان الريس عزيز.





البحث عن زين في مسلسل النهايه الحلقه 10





وبدأ "مؤنس" في البحث عن مكان زين باستخدام المسح الحراري لكنه يجد إنذارًا غريبًا يكشف له أن هناك تعطيلا لأجهزة الدرون، وفي نفس الوقت يصل الريس عزيز وسعادة للروبوت زين، وهو ما سيظهر اليوم في مسلسل النهاية الحلقة 10 .





المقرر عرضه في مسلسل النهايه الحلقه 10





ووصلت قوات الأمن في العرض السابق يوم أمس لـ مسلسل النهاية الحلقة 10 وقبضت عليه بينما يتمكن الريس عزيز ومساعده من الهرب ويصاب سعادة في ذراعه، خلال محاولتهم الهروب من أجل ألا يقعا في قبضة الأمن.





خروج عبدالجليل من تحت الأرض في مسلسل النهاية الحلقة 10





واختبئ عمرو عبدالجليل في مخزن سلاح تحت الأرض، ليخرج واضعًا سلاحًا كبيرًا في سيارته ويقودها خارج منزله ويذهب لمولد طاقة ويصوب إليه سلاحه لتفجيره، وما حدث بعد ذلك من المتوقع أن يكشف خلال مسلسل النهاية الحلقة 10 المرتقبة اليوم.





موعد عرض مسلسل النهايه الحلقه 10 والقنوات الناقلة





يذاع مسلسل "النهاية" عبر فضائية ON في تمام الـ10:15 مساءًا بتوقيت القاهرة، ويعاد في 2:00 صباحًا بتوقيت مصر، والإعادة الثانية الساعة 2:00.











































