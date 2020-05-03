بعد عرض الحلقة التاسعة.. مسلسل "ونجب تاني ليه" مطلوب على جوجل



ودارت أحداث الحلقة التاسعة حول اكتشاف الفنانة ياسمين عبد العزيز "غالية" أن كريم فهمي كان خطيب الفنانة تارا عماد، صديقتها، وإنها مازالت تحبه، لذلك قررت الابتعاد عنه من أجل صديقتها.



بينما قام كريم فهمي، بالاتصال بها كثيرًا لكنها لم تجب عليه لذا قرّر أن يزورها في الجالري الخاص بها ليفهم حقيقة الأمر منها، وانتهت الحلقة عند مصارحتها له بإنها صديقة مقربة من تارا عماد.



يُذكر أن حصل شريف منير "عبد الله" على فرصة لأخراج عمل سينمائي، بينما قامت الفنانة كارولين عزمي بزيارته في المنزل، بينما اعترفت الفنانة إيمان السيد، بحبها لحارس الامن سليمان العيد، ووقعت سوسن بدر في غرام الدكتور شقيق صديقتها.



ويشارك الفنان شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.



تصدر مسلسل "ونجب تاني ليه" لـ الفنانة ياسمين عبدالعزيز تريند مؤشرات البحث بـ جوجل، وذالك بعد عرض الحلقة التاسعة من المسلسل.