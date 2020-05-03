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مسلسل الفتوة الحلقه 10 | تعرف على القنوات الناقلة وموعد العرض

الأحد 03/مايو/2020 - 06:18 م
مسلسل الفتوة الحلقة 10
مسلسل الفتوة الحلقة 10
اشتعلت أحداث العمل الدرامي الذي يقدمه النجم ياسر جلال تزامنًا مع مسلسل الفتوة الحلقه 10 المقرر عرضها اليوم والتي من المتوقع أن تنال إعجاب الكثير من الجماهير العاشقة لهذا العمل الدرامي المعروض في رمضان 2020 الجاري.

مسلسل الفتوة الحلقه 10

ويبحث متابعو "ياسر جلال" عن مسلسل الفتوة الحلقه 10 التي ستعرض اليوم بعدما اشتعلت أحداث المسلسل بمقابلة "ليل" لياسر جلال ومطالبتها له بالحديث عن نفسه ورفع الألقاب بينهما.

أحداث مسلسل الفتوة الحلقه 10

مسلسل الفتوة الحلقة 10 .. تألق النجم ياسر جلال برفقة الجميلة مي عمر خلال مسلسلهما المعروض تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، والذي يتناول "الفتونة" التي كانت تشتهر بها الحارات المصرية، منذ أكثر من قرن من الزمان.

مفاجأة مسلسل الفتوة الحلقه 10

وانتهت الأحداث قبل عرض مسلسل الفتوة الحلقة 10  اليوم الأحد الموافق الـ3 من مايو، بمطالبة رياض الخولي عودة "مي عمر" والتي تؤدي دول "ليل" ببراعة كبيرة، إلا أنها تصر على الرفض برغم تأكيده على أنها لا يزال يحبها ولم ينسها.

أحداث مسلسل الفتوة الحلقه 10

ويتوقع أن يكشف مسلسل الفتوة الحلقة 10 عما حدث بعدما كشف أحمد صلاح لشقيقته عن شراء أرض ليبني عليها قصرا ثم يهديها ملابس جديدة، وتقوم عايدة رياض بإخبار زوجها برؤيتها لحلم طلبت تفسيره ولكنه لم يتحدث.

تسارع أحداث مسلسل الفتوة الحلقه 10

وفي الناحية الأخرى يدرب الحبالي ابنته علي النبوت وتسأله عن نيته في الزواج، فتجيبه بأنها لا تتخيل إمرأة غير والدتها، تنام في فرشتها ، ولكنه يؤكد لها أنه ربما يحتاج للزواج ولكن لن يتخلي عنها وعن حبه لها، في إشارة إلى رغبته في الزواج وهو ما سينكشف خلال مسلسل الفتوة الحلقة 10 المقررة اليوم.

الحب في مسلسل الفتوة الحلقه 10

ويشتعل الإعجاب والحب بين النجم ياسر جلال والمتألقة مي عمر حيث تقابلا، لتطلب "ليل" منه أن يحدثها عن نفسه، فيكشف عن طيبته وغلظته باختلاف من يتعامل معه، ويقول لها إن 100 راجل يتمنون زواجها.

موعد عرض مسلسل الفتوة الحلقه 10 والقنوات الناقلة اليوم

يعرض مسلسل الفتوة الحلقه 10 اليوم الأحد الموافق الـ3 من مايو 2020 على قناة الحياة الحمراء في تمام الـ12 مساءً ويعاد في الـ4 عصر اليوم التالي.

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