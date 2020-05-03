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" الإمارات للشحن الجوي " تنقل الصادرات النيوزيلندية إلى الأسواق العالمية

الأحد 03/مايو/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
تبدأ " الإمارات للشحن الجوي " اعتبارا من يوم غد " الأحد " تشغيل خدمة شحن إلى نيوزيلندا بمعدل أربع رحلات أسبوعيا للمساعدة في ربط الشركات النيوزيلندية مع أسواقها الرئيسة حول العالم.

و تعمل الناقلة مع الحكومة النيوزيلندية بموجب البرنامج الحكومي "طاقة الشحن الجوي العالمية - IAFC " الذي يهدف إلى تسهيل نقل الصادرات النيوزيلندية إلى بقية دول العالم وضمان استمرار وصول شحنات الإمدادات الأساسية إلى البلاد.

ومن المقرر أن تشغل الإمارات للشحن الجوي ثلاث رحلات أسبوعيا " دبي- أوكلاند- ملبورن- دبي" و رحلة واحدة أسبوعيا "دبي- سيدني- كرايستشيرش- سيدني- دبي" باستخدام طائرات الركاب البوينج 777-300ER وبذلك توفر الناقلة خطوط شحن حيوية لنقل الصادرات النيوزيلندية ذات الجودة العالية مثل اللحوم المبردة و العسل و منتجات الألبان والمأكولات البحرية إلى العديد من الوجهات في الشرق الأوسط وأوروبا إلى جانب شحن الأدوية والأجهزة الطبية إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

و أعرب نبيل سلطان نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات عن ارتياحه للعمل مع الحكومة النيوزيلندية للمساعدة في نقل صادرات المنتجات الطازجة ذات الجودة العالية والصادرات الأساسية الأخرى من أوكلاند وكرايتشيرش.

وقال : " من واجبنا ضمان القدرة على تزويد أسواقنا الرئيسة بالإمدادات الغذائية والمستلزمات الأساسية الأخرى وكذلك دعم المصدرين النيوزيلنديين في الوقت ذاته ".

وتشغل الإمارات للشحن الجوي رحلات بأسطولها من طائرات الشحن البوينج 777F و طائرات الإمارات المخصصة للركاب البوينج 777-300ER لخدمة أكثر من 60 وجهة عبر القارات.

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