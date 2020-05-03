مشاهدة مسلسل البرنس الحلقة 10 | موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل البرنس الحلقة 10 .. يتميز شهر رمضان المبارك هذا العام بقدومه في ظروف استثنائية، ما جعلت هناك أهمية كبرى لكافة الأعمال الدرامية المقدمة، حيث تساعد الجميع عى المكوث في المنازل والالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس "كوفيد-19".





مشاهدة مسلسل البرنس الحلقة 10





واعتاد محمد رمضان على تقديم أعمال ناجحة خلال رمضان بالأعوام السابقة، حيث قدم أعمالًا كثيرة ناجحة وضعته في منصة اهتمام الجمهور المتابع، ليقدم هذا العام "البرنس" والذي سيعرض مسلسل البرنس الحلقة 10 اليوم الموافق عاشر أيام شهر رمضان المبارك.





انتظار مسلسل البرنس الحلقة 10





وينتظر الجمهور المتابع للنجم محمد رمضان رؤية مسلسل البرنس الحلقة 10 والتي ستعرض اليوم لمتابعة إلى أين وصلت التفاصيل بعد هروب "البرنس" من المستشفى وذهابه اإلى المقابر.





عرض مسلسل البرنس الحلقة 10





ويشاهد المتابعون مسلسل البرنس الحلقة 10 المقرر عرضها اليوم، ولاسيما بعد النجم محمد رمضان الذي يجسد شخصية "رضوان البرنس"، من المستشفى وذهب إلى المقابر لقراءة الفاتحة لزوجته وابنه، والانتقام من مدبري الحادث.





أحداث مسلسل البرنس الحلقة 10





وكشف محمد رمضان، عن نيته الانتقام لزوجته "لبنى" وابنه "سيف" من طليق "علا" نور اللبنانية، أو أشقائه "فتحى" أحمد زاهر، "ياسر" محمد علاء، "عبد المحسن" إدوارد، "عبير" رحاب الجمل، وهو ما ستكشفه مسلسل البرنس الحلقة 10 بعدما اشتعلت الأحداث.





أحداث مسلسل البرنس الحلقة 10





وشهدت الحلقات السابقة لعرض مسلسل البرنس الحلقة 10 حالة من الوم الشديد ألقاها "رضوان" على والده "حامد" لأنه السبب في كل ما يحدث بعدما ترك وصيته والتي تحرم أشقائه من الميراث.





قبل مشاهدة مسلسل محمد رمضان الحلقة 10





وتدور أحداث "البرنس" الذي يتوقف عند مسلسل محمد رمضان الحلقة 10 حول أخ وإخوته ويقوم "رضوان البرنس" والذي يؤديه محمد رمضان برعاية إخوته من ورشة والده والعمل من أجلهم ومن أجل توفير كل ما يحتاجونه في دراما اجتماعية إلا أن الطمع يشب بين إخوته ليحاولوا جميعا التخلص منه، إلا أن محاولتهم تبوء بالفشل.





عرض مسلسل البرنس الحلقة 10 والقناة الناقلة





يذاع مسلسل البرنس الحلقة 10 على مجموعة قنوات دي إم سي في تمام الساعة الـ7:45 ، ويعاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.



