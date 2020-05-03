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بعد عرض الحلقة التاسعة.. مسلسل "الاختيار" مطلوب على جوجل

الأحد 03/مايو/2020 - 06:38 م
الاختيار
الاختيار
مصطفى فكيه
تصدر مسلسل "الاختيار" لـ الفنان أمير كرارة تريند مؤشرات البحث بـ جوجل، وذالك بعد عرض الحلقة التاسعة من المسلسل.

وشهدت الحلقة التاسعة أحداث مشوقة حيث بدأت باكتشاف الإرهابي هشام عشماوي القبض على أسرته بالكامل للتحقيق معهم على خلفية تورطه فى حادث تفجير موكب وزير الداخلية، ويقرر عشماوي العودة هو وصديقه عماد إلى منزل أبو عبد الله للاختباء عنده.

وفى الطريق يتذكر عشماوي كلام سابق لأحمد المنسي له، حيث قال الأخير: "صعب إنك تجيب بنى آدم عنده حياة وعنده عيلة بيحبهم وبيحبوه وتقوله إنت رايح وممكن ماترجعش، أهم حاجة يكون مصدق ومؤمن باللى بيعمله".
و
يعود المنسي سريعا للقاهرة بعد تدهور حالة والده الصحية، وفى الطريق يرى كمينا نصبه مجموعة من التكفيريين وقبل الاشتباك معهم، يهربوا بعد التقاط فيديو أثناء احتجازهم للمواطنين.

وبعد رجوعهم للمنزل، اجتمعت عائلة هشام عشماوي معبرين عن غضبهم بسبب اتهامه بمحاولة اغتيال وزير الداخلية، ولكن زوجته أكدت أنه هو من قام بها بمشاركة صديقه وليد الذى كان يختبئ فى منزلهما قبل العملية، معبرة عن قناعتها بما يفعله ضد الدولة.
وفى نهاية الحلقة طلب أبو عبد الله من هشام عشماوى التخلص من القائد أحمد المنسى وقتله.
مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى ومن إنتاج سينرجى.

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