نادين نسيب نجيم لـ"الفجر الفني": سعدت بتواجدي في إغلب السقا وردود الأفعال كانت رائعة

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أطلّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع النجم أحمد السقا مساء أمس في الحلقة التاسعة من برنامج "إغلب السقا" والذي يُعرض يوميًا طيلة شهر رمضان المبارك عبر فضائية MBC مصر.



وأعربت نادين في تصريحات خاصة للفجر الفني عن سعادتها بالأصداء الجميلة التي حققتها الحلقة وقالت: "أنا شخصيًا أحببت الحلقة كثيرًا وسعيدة برود الفعل، وأتمنى أن أكون ضيفة خفيفة على قلوب المصريين".



وعن كواليس الحلقة، قالت نجيم: "الكواليس كانت رائعة، وأنا من محبي أحمد السقا وكنت سعيدة بهذا اللقاء معه ومع مقدمة البرنامج رزان المغربي وهذا بدا واضحًا خلال الحلقة".



جدير بالذكر أن الحلقة لاقت انتشارًا ورواجًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تصدّر اسم نادين قائمة العبارات الأكثر تداولاً في مصر وعدد من الدول.